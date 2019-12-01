Michoacán enfrenta doble riesgo: lluvias intensas y temperaturas elevadas este domingo 12 de julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 09:15:46

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Michoacán se mantiene bajo vigilancia meteorológica este domingo ante la presencia de sistemas que podrían generar lluvias intensas, tormentas eléctricas y altas temperaturas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la interacción de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical número 18, favorecerá el desarrollo de precipitaciones en gran parte del país.

Para Michoacán se prevén lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas, condiciones que podrían ocasionar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en áreas vulnerables.

Al mismo tiempo, la entidad continuará bajo los efectos de una onda de calor, con temperaturas elevadas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar zonas de riesgo durante las lluvias, no cruzar corrientes de agua y mantenerse hidratada para reducir riesgos por las altas temperaturas.

Se recomienda extremar precauciones con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas ante las condiciones climáticas previstas para este domingo.