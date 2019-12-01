Desconocidos prenden fuego a un vehículo en la colonia Valle Real de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 16:20:06

Uruapan, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- Sujetos desconocidos, presuntamente prendieron fuego a un vehículo en la colonia Valle Real de esta ciudad, solo hubo daños materiales.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Rey Enrique, de la referida colonia, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y bomberos, estos últimos quienes se encargaron de sofocar el incendio de un vehículo.

Finalmente se logró controlar el siniestro que sólo dejó daños materiales.

Es de mencionar que testigos refirieron que desconocidos fueron quienes prendieron fuego al auto; hechos que ya son investigados.