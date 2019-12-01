Alertan por lluvias persistentes en gran parte de México; aumentan riesgos de inundaciones y deslaves

Alertan por lluvias persistentes en gran parte de México; aumentan riesgos de inundaciones y deslaves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 12:11:13
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Ciudad de México, domingo 12 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta a la población ante el incremento de riesgos asociados a las lluvias persistentes que se han registrado durante las últimas semanas en distintas regiones del país.

La dependencia advirtió que la humedad acumulada y la saturación del suelo podrían favorecer la presencia de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves y deslizamientos de laderas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Además, se esperan precipitaciones fuertes en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco, así como chubascos en regiones del norte, centro, sur y sureste del territorio nacional.

La CNPC señaló que las condiciones meteorológicas actuales requieren especial atención, principalmente en comunidades cercanas a cuerpos de agua y zonas con pendientes pronunciadas, donde existe mayor posibilidad de afectaciones.

Entre las recomendaciones emitidas destacan evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por calles inundadas, conducir con precaución, identificar rutas de evacuación y mantener actualizado el Plan Familiar de Protección Civil.

Asimismo, pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier situación de riesgo.

La CNPC y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas meteorológicos que afectan al país.

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