Choque múltiple e incendio en autopista Guadalajara-Tepic deja al menos 10 personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 15:36:47

Magdalena, Jalisco, a 12 de julio de 2026.- Un aparatoso accidente registrado la tarde de este domingo en la autopista Guadalajara-Tepic provocó una tragedia en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde un choque múltiple seguido de un incendio dejó, de manera preliminar, al menos 10 personas sin vida y obligó al cierre total de la circulación con dirección a Tepic.

El percance ocurrió en el kilómetro 69 de la carretera federal 15D, a la altura de Plan de Barrancas. De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler que circulaba de Guadalajara hacia Tepic presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos cuando se encontraba a unos dos kilómetros de la caseta de peaje.

El conductor intentó dirigirse hacia una rampa de emergencia; sin embargo, esta se encontraba bloqueada por varios vehículos que previamente habían protagonizado otro incidente, lo que derivó en un fuerte impacto.

Como consecuencia, el tractocamión embistió a varios automóviles y, tras la colisión, varias unidades comenzaron a incendiarse. Los reportes preliminares señalan que algunas de las víctimas quedaron calcinadas debido a la intensidad del fuego.

Protección Civil de Magdalena informó que en el accidente estuvieron involucrados dos tráileres, cinco vehículos particulares, entre ellos camionetas SUV y automóviles sedán, además de una patrulla de la Guardia Nacional.

En las labores de atención participan elementos de Protección Civil, Bomberos de Nayarit, Guardia Nacional, Policía de Hostotipaquillo y personal de la autopista, quienes continúan con las maniobras de rescate y atención de la emergencia.

Las autoridades mantienen cerrada por completo la circulación con dirección a Tepic y exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas mientras concluyen los trabajos en la zona y se determina el saldo oficial del accidente.