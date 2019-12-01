Cinco personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, 12 de julio de 2026.- Una jornada de violencia dejó un saldo de cinco personas asesinadas y una más gravemente lesionada en el municipio de Irapuato, donde se registraron tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad en menos de 24 horas.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la colonia Emiliano Zapata II, cerca de las instalaciones de la XII Región Militar. De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre ingresó a un domicilio ubicado sobre la calle Juan de la Barrera y disparó contra una mujer identificada como Leticia, de 54 años, quien perdió la vida antes de recibir atención médica.

Horas más tarde, ya por la noche, un segundo ataque se registró en un parque de la colonia Copalillo, sobre la calle Guerrero, casi en su cruce con el bulevar Solidaridad. En ese sitio, sujetos armados que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra un hombre identificado como Luis Ángel, quien falleció a consecuencia de las heridas. Los agresores escaparon del lugar.

La violencia continuó la mañana de este domingo en la comunidad de Santa Elena, donde tres trabajadores dedicados a la poda de árboles fueron sorprendidos por hombres armados en el cruce de las calles 20 de Noviembre y 8 de Mayo.

Dos de los trabajadores murieron en el lugar, mientras que un tercero fue atendido por paramédicos y trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

En los tres casos, elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron las zonas para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el procesamiento de las escenas e inició las investigaciones para esclarecer los ataques e identificar a los responsables.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley antes de ser entregados a sus familiares.