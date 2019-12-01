Despliegan operativo por aire y tierra tras ataque armado en velorio de Álvaro Obregón, Michoacán

Álvaro Obregón, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo por aire y tierra en el municipio de Álvaro Obregón, luego del ataque armado registrado en un velorio celebrado en la comunidad de Tzintzimeo.

La movilización es encabezada por elementos de la Guardia Civil, en coordinación con personal de la Defensa y la Guardia Nacional, quienes realizan patrullajes terrestres y sobrevuelos en la zona con el objetivo de localizar a los responsables de la agresión.

De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio donde familiares y amigos despedían a un hombre que había sido asesinado días antes, abriendo fuego contra los asistentes.

El saldo del ataque fue de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de 12 años, además de cuatro personas lesionadas. Entre los heridos se encuentra una niña de siete años, quien sufrió una lesión por proyectil en una pierna y recibió atención médica.

Como parte de las acciones operativas, las corporaciones de seguridad aseguraron dos vehículos con reporte de robo, los cuales presuntamente fueron utilizados por los agresores para cometer el ataque. Las unidades quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar y detener a los responsables.