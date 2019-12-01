Rescatan a menor de dos años que quedó atrapada adentro de una camioneta en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 18:59:58
Monterrey, Nuevo León, a 18 de diciembre de 2025.- Una niña de dos años fue auxiliada por elementos de la Policía de Monterrey, luego de quedar accidentalmente encerrada dentro de una camioneta, en hechos registrados en la colonia Residencial Industrial Lincoln. La Secretaría de Seguridad Pública municipal confirmó el incidente, además de que destacó la rápida intervención de los oficiales.

El reporte se recibió alrededor de las 13:35 horas de este jueves, en el cruce de las avenidas Raúl Rangel Frías y Ruiz Cortines, al norponiente de la ciudad. Mientras realizaban labores de vigilancia, los policías fueron alertados por el sistema C4, que detectó mediante cámaras de monitoreo a una menor atrapada en un vehículo.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que la pequeña se encontraba sola en el interior de una camioneta Mercedes Benz GLC 300, color blanco. La madre explicó que había colocado a su hija en el asiento infantil sin cinturón, mientras acomodaba las llaves; sin embargo, la menor alcanzó el control y activó el cierre automático de las puertas, quedando encerrada.

Los agentes dialogaron con la mujer para tranquilizarla y, con algunas indicaciones, lograron que la niña presionara el botón del control para liberar los seguros. Tras varios minutos, la situación se resolvió sin que la menor resultara lesionada. La madre agradeció la pronta respuesta y el apoyo brindado por las autoridades.

