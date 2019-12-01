Rescatan a joven secuestrada en hotel de Tijuana; fue engañada por un hombre vía redes sociales 

Rescatan a joven secuestrada en hotel de Tijuana; fue engañada por un hombre vía redes sociales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 21:10:45
Tijuana, Baja California, a 25 de agosto de 2025.- Se dio a conocer que la Policía Municipal de Tijuana, logró rescatar a una joven de 26 años de edad, la cual estaba privada de la libertad en un hotel, en el lugar, detuvieron a dos personas identificados como Emilio “N”, de 49 años de edad y Saúl “N”, de 29 años, los cuales son sus dos presuntos agresores. 

Reportes oficiales indican que, la víctima, de 26 años de edad, originaria de León, Guanajuato, fue engañada vía redes sociales, ya que un hombre que conoció a través del teléfono, la convenció de viajar a Tijuana, al llegar, fue secuestrada por dos hombres que la trasladaron a un hotel, ubicado en la colonia La Pechuga, cerca de la Central Camionera. La víctima afirma haber sido víctima de abusos tanto físicos como sexuales. 

Un reporte ciudadano fue el que alertó a las autoridades, motivo por el cual se trasladaron al lugar indicado, al llegar al hotel, informaron a los elementos de la policía que la joven se encontraba retenida en uno de los cuartos, al realizar las  inspecciones necesarias los oficiales dieron con la víctima, la cual indican estaba secuestrada en la habitación número 421 del referido hotel. 

Las autoridades informaron que se hará una carpeta de investigación para así, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, además, pidieron a la población que extremen precauciones al interactuar con personas desconocidas vía redes sociales, remarcando que no pasen información personal, ni hagan ningún tipo de viaje sin antes avisar a familiares o amigos.

