Rescatan a hombre tras intentar aventarse de un tercer piso de un hospital de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 20:18:25

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto de 2025.- Un hombre fue rescatado en el Hospital General de Querétaro, después de que estuviera amenazando con que se lanzaría desde la ventana del tercer piso.

Según información de los testigos, el hombre quien se encontraba semidesnudo, ya que solamente vestía una playera color negro y no traía pantalones, fue visto en el marco de una de las ventanas, por lo que pidieron apoyo de las autoridades.

Al exterior del nosocomio, llegaron elementos de Protección Civil de Querétaro, además de personal de seguridad, quienes estuvieron hablando con el hombre aproximadamente por dos horas, para intentar calmarlo y hacer que desistiera de lanzarse.

Finalmente, lograron convencer al sujeto, por lo que usaron una escalera telescópica para bajarlo de la fachada del hospital.

Tras ponerlo a salvo, el hombre presentaba una crisis emocional, por lo que recibió atención especializada por parte del personal de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.