Localizan con vida a Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido conocida como “Rosa Dely”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 11:54:31

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- Autoridades de Sinaloa localizaron con vida a Carmiña Miroslava Castro Salazar, repostera y creadora de contenido conocida en redes sociales como “Rosa Dely”, quien había sido reportada como privada de la libertad en Culiacán.

De acuerdo con medios locales, la joven ya se encuentra con su familia, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades estatales den a conocer más detalles sobre su localización.

Carmiña Castro Salazar, de 29 años, fue reportada como desaparecida el domingo 29 de marzo, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda.

Según el reporte oficial, la última vez que fue vista fue en su domicilio ubicado en el boulevard Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán, y se advertía que su integridad podía encontrarse en riesgo, al existir la posibilidad de que fuera víctima de un delito.

Testigos señalaron que un grupo de hombres armados habría privado de la libertad a la joven mientras se encontraba en su negocio de repostería, acompañada de su esposo y su hijo.

Carmiña Castro, conocida como “Rosa Dely”, es una creadora de contenido en redes sociales, donde comparte su trabajo de repostería y la elaboración de productos personalizados para celebraciones, lo que le ha permitido ganar popularidad entre sus seguidores.