Cuatro cateos simultáneos de Sinergia en Colón y El Marqués, dejan cuatro personas detenidas por delitos contra la salud

Cuatro cateos simultáneos de Sinergia en Colón y El Marqués, dejan cuatro personas detenidas por delitos contra la salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 13:34:29
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Querétaro, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cuatro diligencias de cateo en los municipios de Colón y El Marqués, como parte de investigaciones por delitos contra la salud, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas por su probable intervención en actividades ilícitas, además de que se logró el aseguramiento de diversas sustancias con características de narcótico, entre ellas metanfetamina, cocaína y marihuana.

Asimismo, se aseguraron dos réplicas de armas largas, así como otros indicios relacionados con las investigaciones en curso.

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial de esta Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal (POES), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y las policías municipales de Colón y El Marqués, quienes brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de los cateos.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, en tanto continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

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