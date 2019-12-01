Trump afirma que guerra contra Irán no durará “mucho más”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 12:10:28

Washington, Estados Unidos, 31 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán no durará mucho más tiempo y aseguró que el Estrecho de Ormuz se abrirá automáticamente una vez que Estados Unidos se retire del conflicto.

En una entrevista con The New York Times, el mandatario señaló que las fuerzas estadounidenses no permanecerán por mucho tiempo en territorio iraní, aunque reconoció que aún hay objetivos militares por cumplir.

“No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza”, declaró.

Trump explicó que todavía queda trabajo por hacer para terminar con la capacidad ofensiva de Irán, aunque sostuvo que el país ya ha sido severamente debilitado por las operaciones militares.

El presidente republicano afirmó que Irán “no tendrá un arma nuclear” y aseguró que, una vez concluida la intervención estadounidense, el Estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad.

“Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente”, subrayó.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, ya que por esa zona transitaba antes del conflicto cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.