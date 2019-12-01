Ecos del 8M; en Michoacán no llegaron todas; en un año han asesinado a 152 mujeres

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 16:35:45

• Cada mes en promedio se cometen 12 homicidios dolosos de mujeres en la entidad.

Morelia, Mich., a 9 de marzo de 2026.- La violencia homicida en contra de la mujer en Michoacán, poco o nada ha cambiado del 8 de marzo de 2025 a esta nueva fecha; 152 mujeres han sido asesinadas en el territorio estatal, en promedio 12 cada mes, pero por la inmediatez de los medios de información, por lo general estas muertes han pasado desapercibidas por activistas, feministas, autoridades y solo se han notado las que se han hecho mediáticas.

Y en esta inmediatez, muy pocos recuerdan a las decapitadas, desmembradas, policías ejecutadas, adolescentes asesinadas, jovencitas enroladas en el crimen organizado abatidas por las fuerzas federales o estatales.

De ellas no se acuerdan.

Las cifras

En 2025, el número de mujeres asesinadas en la entidad del 8 de marzo al 31 de diciembre, fue de 128, principalmente en los municipios de Zamora, Morelia y Uruapan. El mes de septiembre destacó porque se cometieron 22 homicidios dolosos.

2025

Marzo 07

Abril 13

Mayo 15

Junio 12

Julio 06

Agosto 12

Septiembre 22

Octubre 10

Noviembre 14

Diciembre 17

Total 128

Del 1 de enero al 8 de marzo de este 2026, la cifra de mujeres asesinadas, asciende a 24, para hacer un total de 152 víctimas mortales en el lapso de referencia, es decir, del 8 de marzo de 2025 al 8 de marzo de este año.

2026

Enero 10

Febrero 14

Total 24

Municipios y números

Así, de acuerdo con datos de la Fiscalía estatal y del recuento hemerográfico del día a día en el estado, en 37 municipios se cometieron estos homicidios dolosos contra mujeres, donde destacaron Zamora, Morelia y Uruapan, como los de mayor casos.

Por ejemplo, el municipio de Zamora registró 26 asesinatos de mujeres en doce meses, mientras que Morelia 25 y Uruapan 22.

Apatzingán contabilizó 9 homicidios de mujeres, Tarímbaro 6, Jacona 6, Tangamandapio 4, Buenavista 4, Zitácuaro 3, Zinapécuaro 3, Puruándiro 3, Ziracuaretiro 2, Salvador Escalante 2, Cuitzeo 2, Tepalcatepec 2, Charo 2, Madero 2.

Los municipios que registraron al menos un asesinato de mujer, fueron Susupuato, Contepec, Tingambato, Coahuayana, Álvaro Obregón, Múgica, Tiquicheo, La Huacana, Los Reyes, Hidalgo, Turicato, Epitacio Huerta, Quiroga, San Lucas, Tlalpujahua, Maravatío, Parácuaro, Tingüindín, Lázaro Cárdenas, La Piedad.