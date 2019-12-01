Localizan sin vida a sacerdote que había sido reportado como desaparecido en Chiapas

Coapilla, Chiapas, a 9 de marzo de 2026.- El cuerpo sin vida del sacerdote Juan Manuel Zavala, vicario de la parroquia de San Marcos Evangelista, fue localizado este lunes en el norte de Chiapas, luego de que su desaparición fuera reportada desde la noche del domingo. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el cadáver fue encontrado en la zona conocida como Laguna Verde, en el municipio de Coapilla. La dependencia informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que un equipo multidisciplinario realiza las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, lamentó el fallecimiento del presbítero y señaló que su muerte ocurrió de manera inesperada, mientras aún se desconocen las circunstancias en que perdió la vida.

Según diversos reportes, el sacerdote fue visto por última vez alrededor de las 19:00 horas del domingo, cuando salió de Ocotepec rumbo a la comunidad de San Andrés Carrizal para celebrar una misa. Tras el servicio religioso emprendió el regreso, pero nunca llegó a la parroquia.

El ayuntamiento de Ocotepec informó que la policía municipal inició un operativo de búsqueda luego de que su desaparición fuera reportada alrededor de las 21:00 horas. Durante el rastreo, antes del amanecer fue localizada su mochila en Coapilla y posteriormente su vehículo fue encontrado a un costado de la carretera, en las inmediaciones del Barrio San Juan.

Fuentes de la fiscalía señalaron que aún no se ha establecido si el cuerpo presenta signos de violencia, por lo que será necesario esperar los resultados de la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte. Mientras tanto, las investigaciones continúan.