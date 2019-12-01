Rescatan a dos menores, quienes fueron privados de su libertad y abandonados por miembros de un grupo delictivo en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 22:43:46
Chihuahua, Chihuahua, a 1 de diciembre de 2025.- Dos menores de edad, los cuales, se encontraban privados de su libertad por un grupo del crimen organizado, fueron rescatados por elementos adscritos a la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, que integran policías estatales, militares del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional.

El hecho se dio cuando recibieron reportes de reportes de una balacera en la zona conocida como Las Antenas, cercana a la cabecera municipal, la noche del domingo.

Cuando realizaban un patrullaje en una brecha de la localidad La Haciendita, los elementos sorprendieron a varios sujetos armados, quienes huyeron del lugar, dejando en el sitio a dos menores que retenían.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales I.E.E.N. y A.U.V.F., de 15 y 13 años de edad, respectivamente, e indicaron que personas armadas los tenían retenidos en contra de su voluntad.

En la zona fue encontrado portacargador de color negro con cuatro cargadores de lámina y un cargador de plástico abastecido con 136 cartuchos útiles calibre 5.56×45 milímetros.

Los adolescentes y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, para realizar las investigaciones correspondientes.

 

