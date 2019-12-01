Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 21:36:06

Guadalupe, Nuevo León, a 13 de octubre de 2026.- Una mujer de aproximadamente 80 años fue auxiliada por policías municipales en Guadalupe, Nuevo León, luego de ser localizada sin poder moverse ni hablar con facilidad en su vivienda, donde también se encontraba su esposo, quien ya había fallecido.

El hallazgo ocurrió en un domicilio de la colonia Condocasa Lindavista, después de que una vecina alertara a las autoridades, pues llevaba cerca de una semana sin ver a la pareja y percibió olores desagradables provenientes de la casa.

Al ingresar al inmueble, ubicado en la calle San Félix, los oficiales encontraron al hombre, identificado como Héctor “N”, de 80 años, sin signos vitales, mientras que su esposa permanecía recostada y en condiciones que le impedían desplazarse por sus propios medios.

Ante la situación, los elementos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Guadalupe, quienes brindaron atención de emergencia a la mujer y la trasladaron al Hospital Universitario para recibir atención médica.