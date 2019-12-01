Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León

Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 21:36:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalupe, Nuevo León, a 13 de octubre de 2026.- Una mujer de aproximadamente 80 años fue auxiliada por policías municipales en Guadalupe, Nuevo León, luego de ser localizada sin poder moverse ni hablar con facilidad en su vivienda, donde también se encontraba su esposo, quien ya había fallecido.

El hallazgo ocurrió en un domicilio de la colonia Condocasa Lindavista, después de que una vecina alertara a las autoridades, pues llevaba cerca de una semana sin ver a la pareja y percibió olores desagradables provenientes de la casa.

Al ingresar al inmueble, ubicado en la calle San Félix, los oficiales encontraron al hombre, identificado como Héctor “N”, de 80 años, sin signos vitales, mientras que su esposa permanecía recostada y en condiciones que le impedían desplazarse por sus propios medios.

Ante la situación, los elementos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Guadalupe, quienes brindaron atención de emergencia a la mujer y la trasladaron al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Más información de la categoria
Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León
"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California
Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos
Tras cateo en Morelia, Michoacán: Detienen a dos hombres por delitos contra la salud y aseguran arma de fuego
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado