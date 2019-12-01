Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram

Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 21:49:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el decreto que busca retirar de las plataformas digitales contenido violento, también habló sobre la información falsa que circula en redes sociales en la que negó consumir drogas.

Mientras leía los comentarios de los usuarios, la mandataria respondió a una publicación en la que según dijo, una periodista aseguraba que consumía drogas.

“Es falso, absolutamente falso, ¿cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas?”, expresó.

Sheinbaum también advirtió sobre la difusión de noticias falsas en internet y pidió a la ciudadanía tener cuidado con la información que encuentra en las plataformas digitales.

Por otra parte, el Gobierno de México impulsa un decreto para que redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok detecten y retiren contenidos violentos que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes. Entre el material que se busca combatir están los discursos de odio, el acoso, el abuso sexual y las publicaciones que promuevan conductas ilícitas.

Más información de la categoria
Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León
"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California
Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos
Tras cateo en Morelia, Michoacán: Detienen a dos hombres por delitos contra la salud y aseguran arma de fuego
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado