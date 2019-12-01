"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California

"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 20:20:58
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Ensenada, Baja California, a 13 de octubre de 2026.- Las intensas lluvias y las corrientes desbordadas por el paso de la tormenta tropical Rachel en Baja California elevaron a siete el número de personas fallecidas, mientras que otras tres continúan desaparecidas, de acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades.

Las labores de búsqueda se concentran principalmente en Ensenada, donde varias personas fueron arrastradas por arroyos crecidos.

Entre las víctimas se encuentran integrantes de una familia que desapareció cuando la fuerza del agua arrastró el vehículo en el que viajaban por la zona de Maneadero. Los equipos de emergencia mantienen los operativos para localizar a quienes aún no han sido encontrados.

Las precipitaciones también provocaron inundaciones y daños en distintas zonas de la entidad, por lo que corporaciones de seguridad y rescate continúan trabajando para atender a la población afectada y realizar las labores de búsqueda.

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