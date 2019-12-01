Rescatan a 5 personas víctimas de extorsión en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 19:15:05

Morelia, Mich., 18 de octubre de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil, cinco personas fueron localizadas sanas y salvas luego de que delincuentes hicieron creer a sus familias que estaban secuestradas y les exigieron pagos que, en conjunto, sumaban 148 mil pesos.

Al respecto se informó que los casos se registraron en Pátzcuaro, Uruapan y Tarímbaro. Mediante llamadas, los extorsionadores utilizaron el supuesto cautiverio de las víctimas para presionar a sus familiares y obtener el dinero.

Las denuncias al 089 permitieron que personal de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil realizara labores de inteligencia y localización.

Tras encontrar a las cinco personas, se confirmó que se trataba de secuestros virtuales y se evitó que las familias efectuaran los pagos.

Ante llamadas de este tipo, la recomendación es colgar, verificar directamente la situación del familiar y denunciar al 089.