Aseguran 2 mil litros de hidrocarburo y recuperan vehículo con reporte de robo en Salamanca, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 15:38:51

Salamanca,Gto.,18 de octubre de 2026.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 2 mil litros de hidrocarburo en un vehículo de carga con reporte de robo vigente en la colonia Palo Blanco.

Sobre la calle Paloma, los oficiales percibieron un fuerte olor a combustible proveniente de un vehículo de carga estacionado, por lo que se acercaron para descartar algún riesgo y realizar una revisión.

La unidad presentaba indicios de desvalijamiento. En el área destinada a carga fueron localizados dos contenedores con capacidad aproximada de mil litros cada uno, ambos abastecidos con hidrocarburo.

A través del Sistema Estatal C5i se consultaron los datos de identificación del vehículo y se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, relacionado con una carpeta de investigación iniciada por hechos ocurridos en el municipio de León.

Se trata de un vehículo Isuzu ELF600, modelo 2025, tipo carga, con placas de circulación del estado de Michoacán.

Como resultado de la intervención, fueron asegurados el vehículo con reporte de robo, los dos contenedores y aproximadamente 2 mil litros de hidrocarburo.

La unidad y el producto quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en Irapuato, autoridad competente para continuar con las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad y Paz mantiene la coordinación con autoridades federales para detectar vehículos con reporte de robo, posibles irregularidades en el traslado de hidrocarburos y otras conductas que requieran investigación de la autoridad competente.