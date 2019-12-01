Choque entre motocicleta y automóvil deja un muerto en Los Reyes, Michoacán

Choque entre motocicleta y automóvil deja un muerto en Los Reyes, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 18:17:20
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Los Reyes, Mich., a 18 de octubre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con la motocicleta que conducía contra un automóvil compacto, un individuo perdió la vida, hechos registrados en la carretera Los Reyes-Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la comunidad de Zacán se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del motociclista, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo del motorista el cual fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

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