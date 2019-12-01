Balean a pareja en la colonia Buenos Aires de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 19:17:17

Apatzingán, Michoacán.- 18 de octubre de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron una mujer y un hombre los cuales fueron atacados a balazos en un domicilio de la colonia Buenos Aires de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda de la calle José María Lafragua, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer y un hombre los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.