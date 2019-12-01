Aprehende la Guardia Civil a tres asaltantes de camiones en Pátzcuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 19:53:18

Pátzcuaro, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos de la Guardia Civil, tre hombres, originarios de la ciudad de Uruapan, fueron detenidos momentos después de haber intentado asaltar un camión cargado con aguacate.

Los ahora detenidos responde a los nombres de Jesús Antonio M. R., de 24 años de edad, Juan Carlos R. B., de la misma edad y José Antonio R. G., de 47 años.

Sobre su detención se informó que automovilistas que transitaban por la carretera que va de esta cabecera municipal a la población de Santa Clara del Cobre, reportaron al sistema de emergencias que un camión tipo torton, color blanco, le cerraba el paso a otro camión de las mismas características cargado con aguacate.

Los oficiales implementaron un operativo en la zona y lograron ubicar por fuera de la carretera un camión color blanco, cuyos ocupantes intentaban pasar desapercibidos, por lo cual procedieron a revisar la unidad, la cual no llevaba fruta.

Los tres hombres dieron varias versiones sobre que hacían en el lugar y al revisarlos les encontraron unas pipas que contenían residuos de la droga conocida como “crystal”, además de una pistola y un aparato para inhibir la señal de los sistema de localización.