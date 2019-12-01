Rescata la FGE de Michoacán a 6 perros víctimas de maltrato animal en la colonia Manzano de Ciudad Hidalgo

Rescata la FGE de Michoacán a 6 perros víctimas de maltrato animal en la colonia Manzano de Ciudad Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 17:09:30
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo el rescate de seis caninos que eran víctimas de maltrato y crueldad animal en Ciudad Hidalgo.

La acción operativa se logró gracias a que se recibió una denuncia ciudadana, por lo que elementos de la Fiscalía Regional de Zitácuaro realizaron un cateo en un inmueble en la calle Altamirano, en la colonia Manzano, después de que obtuvieran la orden necesaria.

En el lugar fueron encontrados los seis perros de raza Beagle en condiciones de desnutrición y abandono, situación que comprometía su salud e integridad.

Los animales fueron asegurados y llevados al área de Control Canino Municipal, donde fueron valorados y recibieron la atención necesaria para su pronta recuperación.

Asimismo, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar en caso de saber alguna situación de maltrato animal.

 

 

 

Noventa Grados
Comentarios