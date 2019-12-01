Atacan al activista ambiental Erik Eduardo Saracho Aguilar en San Pancho, Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 18:04:18

Bahía de Banderas, Nayarit, 11 de marzo de 2026.- El activista Erik Eduardo Saracho Aguilar resultó herido tras un atentado ocurrido cuando regresaba a su domicilio en San Francisco, conocido como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

De acuerdo con información difundida por organizaciones civiles,Saracho Aguilar volvía a su domicilio después de llevar a su hija a la escuela cuando fue agredido con disparos de arma de fuego, lo que le ocasionó lesiones en ambos brazos.

Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia, condenaron el ataque y exigieron a las autoridades una investigación inmediata para esclarecer los hechos.

Asimismo, solicitaron la implementación de medidas de protección para el activista y su familia, ante posibles riesgos derivados de su labor.

Erik Eduardo Saracho Aguilar es reconocido por su activismo en defensa del territorio y del medio ambiente en la región de Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que ya inició una investigación para determinar las circunstancias del atentado y dar con los responsables.