Bloquean normalistas vialidad en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán

Bloquean normalistas vialidad en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 17:42:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- La tarde de este miércoles, un grupo de estudiantes normalistas bloquearon el Libramiento Surponiente en la capital michoacana.

Los jóvenes atravesaron tres autobuses de la línea Purépechas en la intersección de la mencionada vialidad con la Avenida Periodismo, a la altura de la colonia Ana María Gallaga.

De acuerdo a un comunicado de la Escuela Normal Rural de Tiripetío “Vasco de Quiroga”, esta acción es en respuesta a los desalojos que realizaron elementos de la Guardia Civil (GC), supuestamente de manera agresiva y violenta, mientras realizaban actividad de boteo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío.

En la manifestación se encuentran alumnos de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (UESICAMM).

Se espera que intervengan las autoridades para establecer un dialogo con los normalistas y liberen las vialidades, para que dejen de afectar el tráfico en la zona.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan al activista ambiental Erik Eduardo Saracho Aguilar en San Pancho, Nayarit
Bloquean normalistas vialidad en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán
Rescata la FGE de Michoacán a 6 perros víctimas de maltrato animal en la colonia Manzano de Ciudad Hidalgo
Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja cuatro heridos
Más información de la categoria
Sheinbaum encabeza homenaje a elementos de seguridad caídos en operativo contra "El Mencho"
Casos de sarampión en México superan en 2026 el total registrado en todo 2025
“Quedarán en el muro de la traición”: Salgado Macedonio lanza advertencia a aliados de Morena por reforma electoral
¡Llueven serpientes en Morelia! Cámara de seguridad capta reptil paseándose en pleno Centro Histórico
Comentarios