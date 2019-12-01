Bloquean normalistas vialidad en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 17:42:22

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- La tarde de este miércoles, un grupo de estudiantes normalistas bloquearon el Libramiento Surponiente en la capital michoacana.

Los jóvenes atravesaron tres autobuses de la línea Purépechas en la intersección de la mencionada vialidad con la Avenida Periodismo, a la altura de la colonia Ana María Gallaga.

De acuerdo a un comunicado de la Escuela Normal Rural de Tiripetío “Vasco de Quiroga”, esta acción es en respuesta a los desalojos que realizaron elementos de la Guardia Civil (GC), supuestamente de manera agresiva y violenta, mientras realizaban actividad de boteo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío.

En la manifestación se encuentran alumnos de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (UESICAMM).

Se espera que intervengan las autoridades para establecer un dialogo con los normalistas y liberen las vialidades, para que dejen de afectar el tráfico en la zona.