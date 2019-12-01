Rescata la FGE a dos caninos en la colonia Jesús Romero Flores en Morelia, Michoacán por maltrato animal

Rescata la FGE a dos caninos en la colonia Jesús Romero Flores en Morelia, Michoacán por maltrato animal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 13:00:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Después de recibir la denuncia de que dos caninos estaban siendo víctimas de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, en coordinación con el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), lograron ser rescatados.

En atención a la denuncia, los perros, fueron localizados en un inmueble de la colonia Jesús Romero Flores, en la capital michoacana, donde elementos de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal constataron que los ejemplares no cumplían con las cinco directrices del bienestar animal: estar libres de hambre, sed y desnutrición; libres de incomodidad; libres de dolor, lesiones y enfermedades; libres de expresar conductas naturales; y libres de miedo y angustia.

Por ello, los caninos fueron asegurados y llevados a las instalaciones del IMPA, donde se encuentran bajo resguardo de las autoridades.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a que denuncien hechos de maltrato con la finalidad de proteger a los animales.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en autopista de Nuevo León; autoridades cierran la vialidad
En Michoacán en doce días asesinan a 10 mujeres; Morelia y Uruapan, con más casos
Rescata la FGE a dos caninos en la colonia Jesús Romero Flores en Morelia, Michoacán por maltrato animal
Evacúan dos comunidades en Tlaxcala por fuga de gas
Más información de la categoria
En Michoacán en doce días asesinan a 10 mujeres; Morelia y Uruapan, con más casos
Gobierno de Michoacán entregará más de 200 mil tenis a estudiantes de secundarias: Bedolla
Inician en Uruapan pruebas del sistema prepago y videovigilancia en transporte público: ITransporte
Carnitas de Michoacán, certificación que protege, da valor y abre mercados: Sedeco
Comentarios