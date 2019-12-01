Rescata la FGE a dos caninos en la colonia Jesús Romero Flores en Morelia, Michoacán por maltrato animal

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Después de recibir la denuncia de que dos caninos estaban siendo víctimas de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, en coordinación con el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), lograron ser rescatados.

En atención a la denuncia, los perros, fueron localizados en un inmueble de la colonia Jesús Romero Flores, en la capital michoacana, donde elementos de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal constataron que los ejemplares no cumplían con las cinco directrices del bienestar animal: estar libres de hambre, sed y desnutrición; libres de incomodidad; libres de dolor, lesiones y enfermedades; libres de expresar conductas naturales; y libres de miedo y angustia.

Por ello, los caninos fueron asegurados y llevados a las instalaciones del IMPA, donde se encuentran bajo resguardo de las autoridades.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a que denuncien hechos de maltrato con la finalidad de proteger a los animales.