Reportan un muerto en balacera en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 19:41:09

Pátzcuaro, Mich., a 2 de enero de 2026.– Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este viernes sobre la carretera Pátzcuaro–Erongarícuaro, a la altura de Santa Ana Chapitiro, en las inmediaciones del establecimiento Mariscos “El Dany Boy”, donde un hombre fue atacado a balazos y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con el reporte recibido a la línea de emergencias 9-1-1, se alertó sobre la presencia de un masculino con lesiones producidas por arma de fuego, quien aparentemente ya no presentaba signos vitales al momento del aviso.

Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio se movilizaron de inmediato al lugar para verificar la situación y brindar atención prehospitalaria, además de acordonar la zona para preservar posibles indicios. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades locales no habían informado al respecto.

El ataque provocó alarma entre automovilistas y habitantes de la zona, ya que se trata de un tramo carretero concurrido, especialmente en horarios de comida por la cercanía de restaurantes y comercios.

Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables. No se reportan personas detenidas hasta el momento.

Este nuevo episodio se suma a la ola de violencia que persiste en distintos puntos de la región lacustre, generando preocupación entre la población por la inseguridad en carreteras estatales.