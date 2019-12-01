Aprehenden a dos personas, presuntas responsables del secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán

Aprehenden a dos personas, presuntas responsables del secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 20:38:43
Uruapan, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- Felipe “N” y Vicente Alejandro “N”, quienes son señalados de se los presuntos responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de un comerciante, fueron aprehendidos por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, el 2 de diciembre de 2025, los imputados arribaron a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, a las inmediaciones de un invernadero ubicado en la localidad de Toreo Alto, sobre la carretera Uruapan–Pátzcuaro, donde se encontraba la víctima en compañía de su padre.

En el lugar, los detenidos simularon su interés por adquirir plantas, sosteniendo una entrevista con las víctimas y realizando una supuesta compra, misma que incluso fue cargada a la camioneta con ayuda de la víctima. Posteriormente, arribaron al sitio diversos copartícipes a bordo de una camioneta blanca, quienes permanecieron unos momentos en el exterior.

Al concluir la supuesta transacción, los copartícipes ingresaron al invernadero; tres de ellos descendieron del vehículo portando armas de fuego, con las cuales amagaron a las víctimas y privaron de la libertad a Martín C., obligándolo a subir a la camioneta blanca.

La víctima fue trasladada a un predio cerril, donde permaneció en cautiverio desde esa fecha y hasta el 10 de diciembre de 2025, mientras se realizaban negociaciones con su familia para exigir el pago de una suma de dinero. Una vez que se efectuó la entrega, el comerciante fue liberado.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Especializada, que logró reunir datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de Felipe “N” y Vicente Alejandro “N”, por lo que se solicitó y obtuvo de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión, mismas que fueron cumplimentadas.

Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien en las próximas horas resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

