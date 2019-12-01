Balean a un individuo en la colonia Sol Naciente de Uruapan, Michoacán; resultó herido

Uruapan, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó el empleado de un taller de mofles el cual fue atacado a balazos por desconocidos.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertadas de que en un taller ubicado en la esquina de las calles Universo y Ocaso de la colonia Sol Naciente, habían atacado a balazos a una persona.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes fueron informados de que el lesionado así fue llevado por sus compañeros a un hospital para su atención médica.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.