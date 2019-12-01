Confirman dos personas fallecidas, tras el sismo con epicentro en Guerrero

Ciudad de México, a 2 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tras el sismo de magnitud 6.5 registrado este día en San Marcos, Guerrero, en la Ciudad de México se confirmó el fallecimiento de una persona y 12 más resultaron lesionadas.

Autoridades reportaron la caída de plafones en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que se suspendieran los servicios médicos. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió fallas en 44 transformadores. Un incendio ocurrido en un inmueble de la calle Arrieta 123 fue controlado y se retiraron cuatro árboles que provocaron daños en cableado eléctrico y de fibra óptica en la alcaldía Benito Juárez.

De manera preventiva, se evalúan dos estructuras con posible riesgo de colapso y se inspeccionan 34 edificios y cinco viviendas, donde se realizaron evacuaciones. También se efectuaron sobrevuelos de reconocimiento con cinco helicópteros del Agrupamiento Cóndores, además del despliegue de personal en tierra. Los sistemas de transporte público y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operan sin afectaciones.

En Guerrero, se reportan daños en 16 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, San Marcos, Chilpancingo de los Bravo, Ometepec, Chilapa de Álvarez y Coyuca de Benítez. En la comunidad de Las Minas, en San Marcos, se confirmó el fallecimiento de una mujer, mientras continúan las labores de evaluación para cuantificar viviendas dañadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instaló un Puesto de Mando en el Mercado Municipal de San Marcos y activó la fase de auxilio del Plan DN-III-E, en tanto que la Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha el Plan Marina. El gobierno estatal también convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En Acapulco se atendieron 19 reportes de fugas de gas LP, se retiró escombro de cuatro bardas colapsadas y se trabaja en el despeje de derrumbes en avenidas principales. En Chilpancingo fueron controladas tres fugas de gas y se realizó limpieza por una barda caída. En Coyuca de Benítez se reportó un hospital con afectaciones, mientras que en Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán se registraron daños en dos y cuatro viviendas, respectivamente.

En el resto de los municipios, las principales afectaciones corresponden a derrumbes, caída de árboles, postes y bardas. Hasta el momento, carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses continúan operando con normalidad.