Michoacán: 18 colombianos desaparecidos; localizados 4 confirman que fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 14:33:53

Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- La Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán cuenta con un registro de 18 personas desaparecidas de nacionalidad colombiana en la entidad; sus familiares argumentaron que fueron enganchados por grupos delictivos.

Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión, indicó que han logrado localizar con vida a 4 individuos colombianos, sin precisar los municipios michoacanos donde fueron ubicados.

Según datos proporcionados por el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán, las 4 personas expresaron que su desaparición fue forzada, confirmando que fueron reclutadas por integrantes de la delincuencia organizada para operar en Michoacán.

Tapia Navarrete señaló que esta información se maneja en colaboración con las autoridades consulares colombianas para continuar con las labores de localización de los 14 restantes.

En entrevista con diversos medios de comunicación, detalló que existe un número mayor de personas desaparecidas de nacionalidad colombiana en la entidad, pero no existe registro de denuncias por parte de familiares.