Balean a un individuo en la colonia Palmira de Apatzingán, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 20:45:42
Apatzingán, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre el cual fue atacado a balazos en su domicilio de la colonia Palmira.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el interior de una vivienda de la calle Remigio de Yarza, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Damián G. Z., de 58 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

