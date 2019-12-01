Sectur sin reporte de afectaciones por sismo en la costa michoacana

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 13:53:43
Morelia, Michoacán, a 02 de enero del 2026.- La Secretaría de Turismo en el estado (Sectur) reportó que no hay afectaciones en la región costa de Michoacán, luego del sismo que registró la mañana de este viernes con magnitud 6.5 a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que posterior al sismo estableció comunicación con los hoteleros de la región y le informaron que no había registro de alguna incidencia por el movimiento telúrico.

Asimismo, pidió esperar a que la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán emita un informe de las revisiones que realiza luego de este temblor; enfatizó que hay contacto permanente con el sector turístico para conocer si hay alguna necesidad de actuación en la región.

Roberto Monroy señaló que en coordinación con Sí Financia se han revisado posibles créditos con los empresarios de la costa para que puedan fortalecer sus enramadas, ya que algunas son principalmente de vigas con palma. 

Enfatizó que es fundamental que éstos se acerquen con Sectur y la institución crediticia del estado, pues las inclemencias como sismos o terremotos seguirán, por lo que es importante que las estructuras sean más resistentes.

