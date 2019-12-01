Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 

Morelia, Mich., a 2 de enero de 2026.- La detención de un sujeto apodado “El Taquero” en Morelia no es un hecho aislado ni una captura menor. Se trata, de acuerdo con información oficial, de un individuo que enfrenta una orden de aprehensión vigente presuntamente relacionada con el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán y una de las figuras más emblemáticas —y controvertidas— de la lucha civil armada contra el crimen organizado en el estado.

La Policía Municipal de Morelia informó que la captura se registró en la colonia San Pascual, durante labores de vigilancia preventiva. Elementos de seguridad detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular y, al marcarle el alto, los ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que concluyó con la detención de tres personas y el aseguramiento del automóvil.

Durante la revisión, los agentes localizaron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico, lo que refuerza la hipótesis de que los detenidos no operaban de manera improvisada, sino con capacidad logística propia de estructuras criminales organizadas.

La autoridad municipal confirmó que uno de los detenidos cuenta con una orden judicial activa, misma que estaría vinculada directamente con el homicidio de Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de 2023, un crimen que sacudió a Michoacán y que, hasta ahora, ha estado rodeado de señalamientos, hipótesis y pendientes en materia de justicia.

Los tres individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal y el posible grado de participación en el asesinato del exlíder de las autodefensas.

Un crimen con peso histórico

Hipólito Mora Chávez fue el rostro visible del levantamiento armado civil que inició el 24 de febrero de 2013 en La Ruana, municipio de Buenavista, como respuesta a las extorsiones, secuestros y violencia del cártel de los Caballeros Templarios en la región de Tierra Caliente. Su irrupción cambió el mapa de la seguridad en Michoacán y obligó al Estado mexicano a replantear su estrategia frente al crimen organizado.

Más allá de las armas, Mora también incursionó en la política: en 2015 buscó la alcaldía de Apatzingán por Movimiento Ciudadano y en 2020 contendió por la gubernatura del estado bajo las siglas del PES, sin éxito. Aun así, su figura siguió siendo incómoda para los grupos criminales y polémica para las autoridades.

Tras su asesinato, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la principal línea de investigación apuntaba a viejas rencillas y conflictos directos con cárteles, acumulados a lo largo de más de una década de confrontaciones.

Lo cierto es que, a más de un año del homicidio de Hipólito Mora, cualquier detención relacionada con el caso tiene un peso político, social y criminal que trasciende lo local.