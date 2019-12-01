Reportan varios muertos por choque entre pistoleros y autoridades en la comunidad Caltzontzin, en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:08:24

Uruapan, Mich., a 17 de septiembre de 2025.- La violencia volvió a sacudir al municipio de Uruapan la tarde de este miércoles, luego de un fuerte enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en la comunidad de Caltzontzin, que dejó un saldo preliminar de tres personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio de disparos inició en una zona boscosa de Caltzontzin y, tras varios minutos de persecuciones y detonaciones, la refriega se extendió hasta la comunidad de San Andrés Coru, en los límites con Ziracuaretiro.

La situación obligó a un despliegue inmediato de corporaciones policiales, que realizaron patrullajes tanto en los caminos rurales como en la carretera libre a Pátzcuaro, donde se reportó la última fase del enfrentamiento.

Aunque hasta el momento no se ha precisado la identidad de las víctimas ni el grupo armado responsable, autoridades locales confirmaron que la operación de búsqueda y aseguramiento continúa en la zona, con el fin de descartar la presencia de más civiles armados.