Reportan tercer caso de desaparición de una estudiante de la UAEM; buscan a Stephanye Contreras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:18:21

Chamilpa, Morelos, a 6 de marzo 2026.- La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) alertó por la desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición.

Cabe señalar que este caso se presenta tras los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Bletrán y Karol Toledo Gómez, dos jóvenes que también estudiaban en dicha institución educativa.

De acuerdo con información oficial, los familiares de Stephanye, de 18 años de edad, indicaron que no tienen comunicación con ellos desde las 14:00 horas del 5 de marzo, y fue vista por última vez en la zona de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, Morelos

La ficha de búsqueda indica que como señas particulares, la joven mide entre 1.65 y 1.70 metros y es de tez morena.

Algunos medios locales informaron que la madre de la joven ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la zona oriente de Morelos.

“Es falso que ya fue localizada y que está con nosotros, no es así, ella no está con nosotros”, escribió en su cuenta de Facebook.