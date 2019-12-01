Reportan supuesto artefacto explosivo en tienda de Tamaulipas; resultó falsa alarma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 16:13:20

Altamira, Tamaulipas, a 31 de diciembre de 2025.- La mañana de este miércoles, se registró un despliegue de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia tras un reporte sobre un supuesto artefacto explosivo en una tienda Home Depot ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

La alerta provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad, generando preocupación entre el personal del establecimiento y las autoridades. El incidente tuvo lugar en la sucursal situada en la colonia Residencial Náutico, la cual fue inaugurada recientemente, el pasado 13 de noviembre.

Según información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el aviso se realizó de forma anónima al número de emergencias, señalando la presunta presencia de una bomba al interior del inmueble, lo que motivó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Como medida preventiva, los empleados fueron evacuados y trasladados a un área segura, mientras se efectuaba una revisión detallada del lugar. El operativo incluyó la inspección de bodegas, pasillos, oficinas administrativas y el estacionamiento.

En las labores de búsqueda participaron binomios caninos entrenados en la detección de explosivos, quienes recorrieron el establecimiento durante varios minutos. Al concluir la revisión, las autoridades informaron que no se localizó ningún objeto sospechoso ni se detectó riesgo alguno, descartando la existencia de un artefacto explosivo.