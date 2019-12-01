Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:44:10

Chihuahua, Chih., a 31 de diciembre de 2025.— La línea que separa al Estado del crimen organizado volvió a desdibujarse. La noche del 26 de diciembre, un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Riberas de Sacramento, y los presuntos responsables no eran sicarios comunes: eran elementos de la Guardia Nacional. Uno en activo. Otro recién dado de baja. Ambos hoy presos.

Una ejecución, no un enfrentamiento

Los reportes oficiales y la reconstrucción de los hechos descartan cualquier intento de justificación: no hubo riña, ni asalto, ni intercambio de disparos. La víctima, identificada como Adrián M., fue atacada de manera directa y letal, con múltiples impactos de arma de fuego.

Testigos, cámaras de vigilancia y la actuación inmediata de las autoridades permitieron la detención en flagrancia de los presuntos agresores.

¿Un homicidio por encargo?

Durante las audiencias iniciales trascendió una versión que estremeció incluso a los propios investigadores: uno de los detenidos habría declarado que un tercero les ofreció 9 mil pesos para matar.

Aunque esta versión aún forma parte de la investigación, el dato refuerza una sospecha inquietante: el uso de agentes federales como ejecutores a sueldo.

El juez calificó la detención como legal y ordenó prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por homicidio calificado.

La investigación continúa y no se descarta que el caso escale a delitos más graves, como homicidio por encargo o vínculos con estructuras criminales.

Por ahora, dos hombres que juraron servir a la nación duermen en prisión, mientras Chihuahua suma otra historia donde el uniforme dejó de ser sinónimo de protección.