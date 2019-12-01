Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua

Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:44:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chihuahua, Chih., a 31 de diciembre de 2025.— La línea que separa al Estado del crimen organizado volvió a desdibujarse. La noche del 26 de diciembre, un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Riberas de Sacramento, y los presuntos responsables no eran sicarios comunes: eran elementos de la Guardia Nacional. Uno en activo. Otro recién dado de baja. Ambos hoy presos.

Una ejecución, no un enfrentamiento

Los reportes oficiales y la reconstrucción de los hechos descartan cualquier intento de justificación: no hubo riña, ni asalto, ni intercambio de disparos. La víctima, identificada como Adrián M., fue atacada de manera directa y letal, con múltiples impactos de arma de fuego.

Testigos, cámaras de vigilancia y la actuación inmediata de las autoridades permitieron la detención en flagrancia de los presuntos agresores.

¿Un homicidio por encargo?

Durante las audiencias iniciales trascendió una versión que estremeció incluso a los propios investigadores: uno de los detenidos habría declarado que un tercero les ofreció 9 mil pesos para matar.

Aunque esta versión aún forma parte de la investigación, el dato refuerza una sospecha inquietante: el uso de agentes federales como ejecutores a sueldo.

El juez calificó la detención como legal y ordenó prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por homicidio calificado.

La investigación continúa y no se descarta que el caso escale a delitos más graves, como homicidio por encargo o vínculos con estructuras criminales.

Por ahora, dos hombres que juraron servir a la nación duermen en prisión, mientras Chihuahua suma otra historia donde el uniforme dejó de ser sinónimo de protección.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta de pasajeros en Circuito Mexiquense; hay 12 heridos
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
Balean a campesino en Jacona, Michoacán
Se registra incendio en Villas del Pedregal; Policía Morelia auxilia a afectados
Más información de la categoria
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026
A proceso suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Comentarios