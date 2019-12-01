Rescata la Semar tres náufragos en Chiapas; 2 de ellos son de nacionalidad extranjera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 17:03:32

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 31 de diciembre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) auxiliaron a tres personas en aguas cercanas a Puerto Chiapas, luego de que se reportara un percance en una embarcación dedicada a labores de pesca.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió a unos 46 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 85 kilómetros mar adentro, donde el bote presentó fallas que derivaron en su hundimiento, dejando a sus tripulantes en riesgo.

Tras recibir el aviso, personal naval activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, logrando localizar y poner a salvo a dos personas de nacionalidad extranjera y a un ciudadano mexicano.

Los rescatados fueron trasladados a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, donde recibieron valoración y atención médica. Posteriormente, las personas extranjeras quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración para los procedimientos legales correspondientes, mientras que el ciudadano mexicano fue entregado a sus familiares.