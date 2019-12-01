Migrante originario de San Luis Potosí, fallece ahogado en el Río Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 16:40:28

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de diciembre de 2025.- El río Bravo volvió a ser escenario de una tragedia migratoria en la frontera norte del país, luego de que un hombre perdiera la vida al intentar cruzarlo en busca de mejores oportunidades. El cuerpo fue recuperado por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, tras un aviso emitido por autoridades de Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Salvador Bautista Olvera, de 41 años, originario de Rioverde, San Luis Potosí. De acuerdo con la información disponible, el hombre habría fallecido por ahogamiento mientras intentaba atravesar el afluente.

El incidente ocurrió la noche del 30 de diciembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo notificaron a Protección Civil de Nuevo Laredo sobre la presencia de un cuerpo flotando en las inmediaciones de la avenida Narciso Mendoza.

Tras recibir el reporte, elementos de la corporación mexicana desplegaron un operativo de búsqueda y rescate que permitió ubicar y extraer el cuerpo horas después. Posteriormente, fue llevado a la zona conocida como El Patinadero, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes certificaron el fallecimiento y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar oficialmente la causa de muerte.

Este suceso se suma a los decesos de migrantes registrados en el río Bravo. Durante 2025 se han recuperado cuatro cuerpos, cifra menor en comparación con años anteriores, cuando se contabilizaron ocho muertes en 2024, nueve en 2023, diez en 2022 y veinte en 2021.