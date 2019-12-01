Balean a un individuo en la colonia Wenceslao Victoria de Morelia, Michoacán; resultó herido 

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un joven que fue atacado a balazos en calles de la colonia Wenceslao Victoria de esta ciudad de Morelia.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios policiacos fueron alertados de que en la calle Manuel Fernando Soto, habían atacado a balazos a una persona.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un joven que presentaba un balazo en una pierna y un rozón en la otra extremidad inferior.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación.