Balean a un individuo en la colonia Wenceslao Victoria de Morelia, Michoacán; resultó herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 15:41:08
Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un joven que fue atacado a balazos en calles de la colonia Wenceslao Victoria de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios policiacos fueron alertados de que en la calle Manuel Fernando Soto, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un joven que presentaba un balazo en una pierna y un rozón en la otra extremidad inferior.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación.

