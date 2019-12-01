¡Ya es Año Nuevo 2026 en Australia!

Sídney, Australia, a 31 de diciembre de 2025.- Australia se ubicó entre las primeras naciones en recibir el Año Nuevo 2026, minutos después de que comenzaran las celebraciones en islas del Pacífico como Nueva Zelanda y Kiribati, debido a su localización dentro de los husos horarios del hemisferio oriental. En gran parte del territorio australiano, el cambio de año se marcó a la medianoche en ciudades como Sídney, Melbourne, Brisbane y Canberra.

Sídney volvió a destacar con una de las celebraciones más reconocidas a nivel internacional. La Opera House y el Harborur Bridge, sirvieron como escenario para dos espectáculos de fuegos artificiales: uno anticipado, pensado para familias, y otro principal que coincidió con el inicio del nuevo año.

La magnitud del evento congregó a más de un millón de personas y fue seguido en distintas partes del mundo, consolidándose como una de las postales más emblemáticas del recibimiento del año nuevo.

Melbourne tampoco se quedó atrás y ofreció un espectáculo de pirotecnia y juegos de luces en distintos puntos de la ciudad, donde miles de personas se reunieron para celebrar la llegada de 2026.

Asimismo, otras capitales como Brisbane y Darwin complementaron la noche con fuegos artificiales, música en vivo y actividades para toda la familia, generando un ambiente festivo que se extendió por todo el país.