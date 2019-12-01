Avanza investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico; extraen caja negra y entregan cuerpos de fallecidos

Avanza investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico; extraen caja negra y entregan cuerpos de fallecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 17:20:49
Ciudad de México, 31 de diciembre del 2025.- La investigación para esclarecer el descarrilamiento del Tren Interoceánico dio un paso clave con la extracción de la caja negra de la maquinaria involucrada, dispositivo que será determinante para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las causas del accidente, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y agentes ministeriales participan en el análisis del equipo, considerado esencial para identificar fallas mecánicas, errores humanos o condiciones externas que hayan derivado en el siniestro.

Además de la recuperación de la caja negra, se llevó a cabo el levantamiento de la unidad siniestrada y se avanza en peritajes técnicos que incluyen la inspección de los vagones de pasajeros, la recopilación de evidencia fotográfica y la elaboración de dictámenes para definir la mecánica del hecho.

De acuerdo con un comunicado de la FGR,  personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también realizó la entrega de los cuerpos de las víctimas fatales a sus familiares.

Las diligencias continúan con trabajos de identificación vehicular, revisión del derecho de vía y análisis de videograbaciones, mientras las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer plenamente lo ocurrido.

