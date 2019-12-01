"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan

"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:37:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia a 31 de diciembre del 2025.- La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un mensaje  en sus redes sociales para despedir el año, el cual generó una ola de respuestas de apoyo por parte de sus seguidores.

El texto, de carácter  personal y espiritual, hizo un recuento del ciclo que termina, agradeciendo por las lecciones aprendidas y pidiendo perdón por errores cometidos. Sin embargo, el cierre de su comunicación se centró en una declaración de futuro y perseverancia.

La alcaldesa dirigió a sus seguidores y amigos el siguiente mensaje de cierre: "Señor, en esta última noche del año, declaro que lo mejor aún no ha pasado; que la historia no se ha terminado; que mi propósito sigue vivo; y que Tú, que comenzaste la buena obra, la perfeccionarás. Amén. Inquebrantable soy en tu nombre."

Este pronunciamiento sobre la continuidad de su labor y propósito fue bien recibido por su comunidad digital. A través de los comentarios en sus plataformas, diversos ciudadanos expresaron su respaldo a la administración y su compromiso de seguir apoyando los proyectos en marcha para el 2026.

Fue el pasado 5 de noviembre que Grecia Quiroz  asumió el cargo como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, hechos ocurridos el 1 de noviembre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta de pasajeros en Circuito Mexiquense; hay 12 heridos
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
Balean a campesino en Jacona, Michoacán
Se registra incendio en Villas del Pedregal; Policía Morelia auxilia a afectados
Más información de la categoria
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026
A proceso suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Comentarios