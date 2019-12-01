Reportan persecución armada en camino de terracería en Juventino Rosas en Guanajuato

Reportan persecución armada en camino de terracería en Juventino Rosas en Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:10:30
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Juventino Rosas, Guanajuato, 13 de marzo de 2026.- En un camino de terracería que conecta a las comunidades de Rincón de Centeno y Los Aguirre se registró una persecución con disparos y poncha llantas

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 2:00 de la tarde del viernes cuando habitantes así como trabajadores del campo reportaron el despilegue policíaco 

De acuerdo a los primeros reportes el suceso se desató, tras la agresión de sujetos desconocidos en contra de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSPE), quienes realizaban un recorrido de seguridad cuando repentinamente fueron agredidos por tripulantes de dos vehículos 

En dicha zona se pudo observar que a más de un kilómetro y medio quedaron diversos casquillos percutidos de grueso calibre.

Personal de la Fiscalía del Estado realizaron el peritaje correspondiente del caso del cuál, se desconoce el resultado 

Se espera un comunicado oficial en el que se informe más detalles de lo ocurrido, ya que se ignora si lograron algún aseguramiento.

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