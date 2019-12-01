Fuerte accidente en la carretera a Huimilpan, Querétaro, deja dos heridos graves

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:38:35

Huimilpan, Querétaro, a 13 de marzo de 2026.- Aparatoso choque por alcance y salida de camino de una camioneta, se registró la tarde de este viernes, en la carretera a Huimilpan, que dejó como saldo a dos personas heridas.

Fue sobre el kilómetro 17 +500, de la carretera 400, a la altura de Lagunillas, en donde se registró la colisión de los dos vehículos y posteriormente uno de ellos se salió del camino.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias de El Marqués y Huimilpan, quienes tras realizar la valoración de los involucrados, determinaron realizar el traslado al hospital de dos de ellos, en condición grave.

La zona fue abanderada por parte de las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños materiales.