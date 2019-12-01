Aseguran en autobús de pasajeros, granadas de fragmentación y cartuchos en la de Occidente en Michoacán 

Morelia, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, iniciaron una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego del aseguramiento de diverso armamento.

Sobre el particular se informó que como resultado de un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, se pudo realizar una revisión a un autobús de pasajeros, con la ayuda de un binomio canino en la autopista de Occidente México-Guadalajara, en las inmediaciones de la caseta de cobro de Contepec.

En dicha revisión, los elementos aseguraron siete granadas de fragmentación y mil 710 cartuchos útiles, distribuidos en cajas de cartón y depositados en la zona de paquetería del propio autobús, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, quien continúa con la integración de la indagatoria para proceder conforme a derecho.