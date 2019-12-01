Reportan la detención de 13 personas por motín en penal de Tuxpan, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 22:48:09

Veracruz, Veracruz, a 21 de agosto de 2025.- Tras el motín que se registró el pasado 2 de agosto en el penal de Tuxpan, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dio a conocer que fueron detenidas 13 personas por su presunta participación en los hechos.

“La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto al interior del Centro de Reinserción Social de Tuxpan, se obtuvieron datos de prueba suficientes que permitieron solicitar, obtener y ejecutar trece órdenes de aprehensión”, indicaron a través de un comunicado.

Según la información, entre los detenidos están custodios, presidiarios y funcionarios del penal, los cuales, habrían participado en la rebelión que dejó a 10 personas sin vida, así como a otros 10 lesionados.

A los custodios Roberto Cristian “N” y a Óscar Yair “N”, así como al Jefe del Departamento de Seguridad y Custodia, Iván “N”, se les acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Mientras que a Iván Yamil “N”, Salvador “N”, Mauri “N”, Arturo “N”, Antonio “N”, Eduardo “N”, Luis Ángel “N”, Carlos Felipe “N”, Eduardo “N” o René Eduardo “N”, y Vicente “N”, se les señala de ser los presuntos responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control, que será quien determine su situación jurídica.