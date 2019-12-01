Reportan ingreso del Delegado de Tránsito de Tangancícuaro a Barandilla de Jacona, Michoacán, por escandalizar en estado de ebriedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 14:07:29
Jacona, Mich., a 18 de enero de 2026.– Trascendió que el delegado de Tránsito del municipio de Tangancícuaro, identificado como Isauro Hernández Noyola, fue ingresado al área de barandillas de la Dirección de Seguridad Pública de Jacona, junto con uno de sus elementos, por presuntas faltas administrativas.

De acuerdo con la información conocida, ambos fueron asegurados por escandalizar en la vía pública y encontrarse en aparente estado de ebriedad, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para cumplir con el arresto administrativo.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de las autoridades municipales de Tangancícuaro ni de la corporación de Tránsito, por lo que se espera que en las próximas horas se aclare la situación y se determine si habrá alguna sanción administrativa adicional.

El hecho generó comentarios debido a que involucra a un funcionario encargado del orden vial, cuya labor exige apego a la legalidad y conducta ejemplar.

